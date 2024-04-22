Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Карина Афанасьева сравнила менталитет российских и саудовских игроков

Арбитр Карина Афанасьева сравнила менталитет российских и саудовских игроков
Аудио-версия:
Комментарии

Российский арбитр Карина Афанасьева, работавшая на матчах в Саудовской Аравии, сравнила менталитет саудовских и российских футболисток.

«Другой менталитет. Они более эмоциональные, часто апеллируют к судье, спорят, задают вопросы. Ты не будешь давать карточку каждый раз, когда они к тебе подходят, потому что тогда до конца матча не доиграет и половина состава. Они просто эмоциональные, это надо понимать, разговаривать с ними. И в плане единоборств – не жалеют друг друга, летят с прямыми ногами. Девчонки в Суперлиге спокойнее, опытнее. У нас же постоянно проводится обучение как для судей, так и для игроков, подробно объясняются все правила и другие моменты», — сказала Карина Афанасьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

Материалы по теме
Судья Карина Афанасьева рассказала о заработках женщин-арбитров в России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android