Арбитр Карина Афанасьева сравнила менталитет российских и саудовских игроков

Российский арбитр Карина Афанасьева, работавшая на матчах в Саудовской Аравии, сравнила менталитет саудовских и российских футболисток.

«Другой менталитет. Они более эмоциональные, часто апеллируют к судье, спорят, задают вопросы. Ты не будешь давать карточку каждый раз, когда они к тебе подходят, потому что тогда до конца матча не доиграет и половина состава. Они просто эмоциональные, это надо понимать, разговаривать с ними. И в плане единоборств – не жалеют друг друга, летят с прямыми ногами. Девчонки в Суперлиге спокойнее, опытнее. У нас же постоянно проводится обучение как для судей, так и для игроков, подробно объясняются все правила и другие моменты», — сказала Карина Афанасьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.