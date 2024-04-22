«Барселона» может потребовать переиграть матч с «Реалом» из-за незасчитанного гола

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб может потребовать переигровку матча с «Реалом», если будет доказано, что судьи ошибочно не засчитали гол каталонцев в «эль класико» после удара Ламина Ямала.

«Мы немедленно обратимся в Технический комитет арбитров и Испанскую федерацию футбола с просьбой предоставить нам все кадры, сделанные во время игры. Если подтвердится, что это был легитимный гол, мы не исключаем, что будем требовать переигровку матча. Такое уже было в одном из европейских чемпионатов из-за ошибки VAR», — приводит слова Лапорты Instant Foot.

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Напомним, в матче 32-го тура Ла Лиги с «Реалом» футболист сине-гранатовых Ламин Ямал воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч, вероятно, полностью пересёк линию ворот, но голкипер Андрей Лунин выбил его обратно. Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счёте рефери подтвердил своё решение, которое вызвало массу споров и критики после матча.