«Милан» — «Интер»: Тюрам удвоил преимущество гостей в начале второго тайма

22 апреля проходит центральный матч 33-го тура итальянской Серии А, в рамках которого встречаются «Милан» и «Интер». Встреча проводится на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. В качестве главного арбитра матча выступает Андреа Коломбо. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу гостей.

Уже на 18-й минуте гости открыли счёт в матче. В их составе забил защитник Франческо Ачерби. На 49-й минуте нападающий Маркус Тюрам удвоил преимущество «Интера».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии по футболу эти команды уже встречались в первом круге. Это произошло 16 сентября 2023 года. Тогда «Интер» одержал победу над «Миланом» со счётом 5:1.

Напомним, «Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 69 очков. «Интер», в активе которого 83 очка, идёт первым.