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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги отреагировал на чемпионство команды

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги отреагировал на чемпионство команды
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу своей команды в матче с «Миланом» (2:1), которая принесла команде итальянского наставника золотые медали Серии А.

Италия - Серия А . 33-й тур
22 апреля 2024, понедельник. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 2
Интер М
Милан
0:1 Ачерби – 18'     0:2 Тюрам – 49'     1:2 Томори – 80'    
Удаления: Эрнандес – 90+4', Калабрия – 90+7' / Думфрис – 90+4'

«Прекрасный вечер. Особенно счастливым меня делает страсть болельщиков. Шесть трофеев и финал Лиги чемпионов за три года – трудно было представить, что всё сложится так. Нужно отдать должное игрокам. Особенно запомнится тот факт, что мы сделали это в дерби, но нужно отдать должное «Милану», который бился до конца, играя под серьёзным психологическим давлением. Это сильный соперник, который и в дальнейшим будет таковым», — приводит слова Индзаги ANSA.

Миланский «Интер» досрочно стал чемпионом Италии в сезоне-2023/2024. За 33 тура Серии А чёрно-синие заработали 86 очков. За пять матчей до окончания сезона «Интер» имеет отрыв от второго места, на котором пребывает «Милан», на 17 очков. Таким образом, теперь все итальянские команды потеряли математические шансы догнать «нерадзурри» в нынешнем сезоне.

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