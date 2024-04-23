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Фабио Капелло сделал выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси

Фабио Капелло сделал выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси
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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси и форварде «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Роналду является выдающимся футболистом и большим бомбардиром, он выиграл много титулов и «Золотых мячей», но он не так велик, как Лионель Месси. Он великий футболист, но не гений», — приводит слова Капелло Sport.

Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. Контрактное соглашение аргентинца с клубом рассчитано до 2025 года. В текущем сезоне Месси провёл за «Интер Майами» девять матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив девять голов и пять результативных передач.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 36 голов и 12 результативных передач. Он выступает за «Аль-Наср» с 2023 года.

Напомним, за свою карьеру Лионель Месси завоевал восемь «Золотых мячей» и является рекордсменом по этому показателю. Роналду, в свою очередь, выигрывал «Золотой мяч» пять раз.

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