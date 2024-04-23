Беллингем объяснил снижение своей результативности в «Реале»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем объяснил, с чем связан его результативный спад в мадридской команде.

«Главное, что нарушило мой ритм, — это травма, полученная в матче с «Жироной». Это определённо повлияло на меня, ведь в начале сезона я играл в каждом матче. Теперь мне нужно поправить некоторые вещи. Я рад принимать критику в лицо, важно то, как ты на неё отреагируешь», — приводит слова Беллингема El Espanol.

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Беллингем перешёл в «Реал» из «Боруссии» (Дортмунд) в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 103 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в € 180 млн.

В нынешнем сезоне Беллингем сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.

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