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Рауль: я думаю, неправильно сравнивать Беллингема и Зидана

Рауль: я думаю, неправильно сравнивать Беллингема и Зидана
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Экс-нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль Гонсалес высказался о 20-летнем полузащитнике Джуде Беллингеме. Ранее Беллингему вручили награду «Прорыв 2023 года».

«Беллингем был игроком «Реала», который удивил меня больше всего. Он очень зрелый, кажется, что он был здесь всю свою жизнь и с первого дня показывал это всем. Он игрок, который станет одной из легенд клуба. Сравнения Беллингема с Зиданом? Я думаю, что сравнения неправильны. Зидан — легенда, а Беллингем способен творить историю. Для меня они разные», — приводит слова Рауля Mundo Deportivo.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 36 матчах, в которых записал в свой актив 21 гол и 10 результативных передач.

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