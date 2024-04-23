В марте РУСАДА чаще других на допинг проверяло футболистов «Локомотива»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в марте проверило на допинг 15 футболистов Российской Премьер-Лиги, чаще других проходили тестирование игроки московского «Локомотива». Об этом со ссылкой на материалы РУСАДА сообщает ТАСС.

По информации источника, проверку на допинг в марте прошли четыре футболиста «Локомотива»: Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Лантратов и Евгений Морозов. Российское антидопинговое агентство также проверило по два игрока «Краснодара», казанского «Рубина», «Спартака» и «Ахмата», по одному футболисту «Ростова», московских ЦСКА и «Динамо».

Напомним, «Локомотив» по состоянию на сегодняшний день располагается на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков по результатам 24 матчей. В марте команда Михаила Галактионова провела три встречи в рамках внутреннего первенства, не сумев добиться победы ни в одной из них.

Так, 3 марта «Локомотив» проиграл «Динамо» (1:2), 10-го числа сыграл вничью с «Сочи» (2:2), а в конце марта поделил очки с «Краснодаром» (1:1).