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УЕФА назвал судей, которые будут работать на Евро-2024

Пресс-служба УЕФА на своём официальном сайте опубликовала список арбитров, которые будут обслуживать предстоящий чемпионат Европы — 2024.

Судейский комитет УЕФА отобрал 18 судей, которые обслужат матчи чемпионата Европы этим летом: Артур Суареш Диаш (Португалия), Хесус Хиль Мансано (Испания), Марко Гуида (Италия), Иштван Ковач (Румыния), Иван Кружляк (Словакия), Франсуа Летексье (Франция), Данни Маккели (Нидерланды), Шимон Марциняк (Польша), Халил Мелер (Турция), Гленн Нюберг (Швеция), Майкл Оливер (Англия), Даниэле Орсато (Италия), Сандро Шерер (Швейцария), Даниэль Зиберт (Германия), Энтони Тэйлор (Англия), Клеман Тюрпен (Франция), Славко Винчич (Словения), Феликс Цвайер (Германия).

Также в рамках соглашения УЕФА и КОНМЕБОЛ на Евро-2024 будет работать арбитр из Аргентины Факундо Тельо вместе с двумя помощниками.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.