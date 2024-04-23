Отец Кокшарова: возможно, в матче «Крылья» — «Краснодар» Саша уже будет в заявке

Отец нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова Эдуард рассказал о состоянии футболиста после перенесённой операции. По словам Кокшарова-старшего, существует вероятность, что форвард «быков» попадёт в заявку на матч 26-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«Саша уже тренируется в общей группе. Может быть, уже в субботу, в матче с «Крыльями Советов» он будет в заявке. Он пока что на 100% не готов играть, но сейчас восстанавливается», — приводит слова Эдуарда Кокшарова Metaratings.

Кокшаров является воспитанником «Краснодара» и выступает за основную команду с прошлого года. В нынешнем сезоне нападающий провёл за «быков» девять матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.