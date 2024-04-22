Непомнящий: только чудо поможет «Краснодару» и «Динамо» вернуться в чемпионскую гонку

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился мыслями о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Специалист считает, что обладатель золотых медалей уже определён. По мнению Непомнящего, петербургский «Зенит» уже не отдаст никому первое место в турнирной таблице.

«Только чудо поможет «Краснодару» и «Динамо» вернуться в чемпионскую гонку. Пока этим командам не хватает чемпионского опыта, чтобы показывать свой лучший футбол в ключевой момент. «Зенит» в этом плане — закалённая команда. Думаю, команда Семака уже не отдаст первую строчку в турнирной таблице», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, за 24 матча в чемпионате России по футболу петербургский «Зенит» сумел записать на свой счёт 50 очков. Сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице. На втором месте пребывает «Краснодар» (46). На третьей строчке располагается московское «Динамо» (41).