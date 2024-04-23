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«Туром меньше, тремя очками больше». Радимов — об игре «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ

«Туром меньше, тремя очками больше». Радимов — об игре «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился мыслями об игре сине-бело-голубых в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» просто забивает гол, закрывает свои ворота и набирает три очка. Это знаете, как называется? Туром меньше, тремя очками больше.

Расстраивает ли меня качество игры? Понятно, что все хотят видеть более качественную игру. Это однозначно. Все хотят больше феерии. Но в данной ситуации, в борьбе за чемпионство, этого хватает», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

По итогам 25 туров в чемпионате России на первом месте в турнирной таблице остался петербургский «Зенит», на счету которого 50 очков. «Краснодар» с 46 очками находится на втором месте. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (41 очко).

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