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Вероятность прямого вылета «Сочи» из РПЛ возросла до 82% — Opta

Вероятность прямого вылета «Сочи» из РПЛ возросла до 82% — Opta
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Вероятность прямого вылета «Сочи» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги после матчей 25-го тура выросла с 62% до 82%. Аналитические данные публикует телеграм-канал Opta Sports.

Фото: Opta Sports

В свою очередь, вероятность прямого вылета из РПЛ «Ахмата» составляет 32%. У «Балтики» данный показатель равен 45,9%, а у екатеринбургского «Урала» составляет 26,5%.

По итогам 25 туров в чемпионате России на первом месте в турнирной таблице остался петербургский «Зенит», на счету которого 50 очков. «Краснодар» с 46 очками находится на втором месте. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (41 очко). В зоне прямого вылета из РПЛ находятся «Ахмат» и «Сочи». В активе грозненской команды 23 очка – она идёт на 15-м месте. Сочинцы замыкают турнирную таблицу чемпионата с 19 очками.

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