Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов: внизу турнирной таблицы РПЛ происходит аномалия, это круто для чемпионата

Радимов: внизу турнирной таблицы РПЛ происходит аномалия, это круто для чемпионата
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о калининградской «Балтике», а также поделился мыслями о командах в нижней части турнирной таблицы, ведущих борьбу за сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге.

«Надо признать, что «Балтика» заиграла, но задачу они пока не выполнили. У калининградцев появились исполнители. Останется команда в РПЛ или нет? Я вообще не понимаю, кто останется. Внизу турнирной таблицы происходит аномалия. Это круто для чемпионата.

Придётся бороться за выживание, так как никто просто так ничего не отдаст. Если ты вылетаешь, ты пересматриваешь не только бюджет, ты и с некоторыми игроками должен расставаться», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в зоне прямого вылета из РПЛ находятся «Ахмат» и «Сочи». В активе грозненской команды 23 очка – она идёт на 15-м месте. Сочинцы замыкают турнирную таблицу чемпионата с 19 очками. «Балтика» также имеет в своём активе 23 очка и находится на 14-м месте.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
«Балтика» впервые в этом сезоне РПЛ выиграла два матча подряд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android