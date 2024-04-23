Моуринью: я единственный тренер с двумя финалами еврокубков за последние два года

Бывший главный тренер «Челси», «Порту», мадридского «Реала», «Интера» и «Ромы» Жозе Моуринью напомним, что римский клуб под его руководством два раза подряд выходил в финал еврокубков.

«Я единственный европейский тренер, который за последние два года играл в двух финалах. Так что давайте поговорим о моём настоящем. Я не виноват в том, что 20 лет назад выиграл Лигу чемпионов. Но если вы подойдёте и спросите у 90% тренеров, хотели бы они выступить в двух финалах еврокубков подряд, то большинство ответит согласием», — приводит слова Моуринью британское интернет-издание The Telegraph.

Последним клубом португальца была «Рома», которую он покинул в январе 2024 года. Португалец возглавлял итальянский клуб с 2021-го. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы. Под руководством Моуринью «Рома» суммарно провела 96 матчей. В них римляне одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 29 поражений. Ранее Моуринью тренировал также «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрию» и «Бенфику».