Жозе Моуринью: впереди у меня ещё долгая карьера тренера

Бывший главный тренер «Челси», «Порту», мадридского «Реала», «Интера» и «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что не помышляет о завершении профессиональной карьеры.

«Мне 61 год, и я не хочу прекращать заниматься этим делом в 65. Ни за что. Впереди у меня ещё долгая карьера», — приводит слова Моуринью британское интернет-издание The Telegraph.

Последним клубом португальца была «Рома», которую он покинул в январе 2024 года. Португалец возглавлял итальянский клуб с 2021-го. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы. Под руководством Моуринью «Рома» суммарно провела 96 матчей. В них римляне одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 29 поражений. Ранее Моуринью тренировал также «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрию» и «Бенфику».