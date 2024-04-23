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Стало известно, когда полузащитник «Крыльев» Гарре вернётся на поле

Стало известно, когда полузащитник «Крыльев» Гарре вернётся на поле
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Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре должен вернуться на поле к матчу с «Оренбургом». Об этом «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

В конце первого зимнего сбора Гарре почувствовал дискомфорт и уехал на обследование. После этого клуб и игрок решили убедиться и подтвердить характер травмы ещё у одного специалиста. В итоге обошлось без хирургических вмешательств. Гарре работал с личным реабилитологом, восстанавливался и закачивал своё колено.

«Бенхамин сильно переживает, что не может помочь «Крыльям». У него приехала семья — посмотреть, как он возвращается. Гарре очень расстроен, что после долгой паузы был готов играть. Всю неделю перед матчем с «Рубином» Гарре тренировался в общей группе. За два дня до игры случилась травма голеностопа на тренировке. Сам Гарре, несмотря ни на что, продолжает тренироваться и очень хочет порадовать самарских болельщиков своей игрой. В клубе рассчитывают на Бенхамина. Он лидер «Крыльев». Его возвращения на футбольное поле можно ждать к гостевому матчу с «Оренбургом», — добавил источник «Чемпионата».

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