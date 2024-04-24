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В «Реале» отреагировали на жалобу «Барсы» на судейство, напомнив о деле Негрейры

В «Реале» отреагировали на жалобу «Барсы» на судейство, напомнив о деле Негрейры
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Клубное телевидение мадридского «Реала» высказалось о жалобах «Барселоны» судейство в «эль класико», которое состоялось в 32-м туре испанской Примеры (3:2).

Испания - Примера . 32-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Кристенсен – 6'     1:1 Винисиус Жуниор – 18'     1:2 Лопес Мартин – 69'     2:2 Васкес – 73'     3:2 Беллингем – 90+1'    

«После того, как они 17 лет платили неприличные суммы вице-президенту технического комитета судей, они первыми должны заткнуться», – цитирует слова из ролика клубного телевидения «Реала» AS.

Напомним, суд Барселоны расследует выплаты каталонской команды бывшему вице-президенту технического комитета судей (СТА) Хосе Марии Энрикесу Негрейре в период с 2001 по 2018 годы на сумму более € 7,5 млн.

Напомним, после 32 туров Ла Лиги «Реал» набрал 81 очко и занимает первое место. После аналогичного количества туров «Барселона» заработала 70 очков и располагается на второй строчке.

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