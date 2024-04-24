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В «Реале» отреагировали на жалобу «Барсы» на судейство, напомнив о деле Негрейры

Клубное телевидение мадридского «Реала» высказалось о жалобах «Барселоны» судейство в «эль класико», которое состоялось в 32-м туре испанской Примеры (3:2).

«После того, как они 17 лет платили неприличные суммы вице-президенту технического комитета судей, они первыми должны заткнуться», – цитирует слова из ролика клубного телевидения «Реала» AS.

Напомним, суд Барселоны расследует выплаты каталонской команды бывшему вице-президенту технического комитета судей (СТА) Хосе Марии Энрикесу Негрейре в период с 2001 по 2018 годы на сумму более € 7,5 млн.

Напомним, после 32 туров Ла Лиги «Реал» набрал 81 очко и занимает первое место. После аналогичного количества туров «Барселона» заработала 70 очков и располагается на второй строчке.

«Реал», вероятно, анонсировал переход Килиана Мбаппе: