«Хватит плакать». Клубное ТВ «Реала» ответило на жалобу «Барсы» на незасчитанный гол Ямала

Клубное телевидение мадридского «Реала» высказалось о жалобах «Барселоны» на эпизод с незабитым голом Ламина Ямала в «эль класико», которое состоялось в 32-м туре испанской Примеры (3:2).

«Лунину пришлось обходить Кубарси, который находился в офсайде и мешал вратарю. Из-за этого Лунин потерял десятые доли секунды, чтобы дотянуться до мяча.

Мы уже просили внедрить технологию определения гола несколько раз, но Ла Лига не обращает внимания на нас. И вообще хватит уже плакать. Понадобилось 32 тура, чтобы назначить пенальти в ворота «Барселоны», – цитирует слова из ролика клубного телевидения «Реала» Sport.es.

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Напомним, после 32 туров Ла Лиги «Реал» набрал 81 очко и занимает первое место. После аналогичного количества туров «Барселона» заработала 70 очков и располагается на второй строчке.

Томас Мюллер высказался о матче полуфинала ЛЧ с «Реалом»: