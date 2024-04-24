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Моуринью рассказал, что помогло ему выиграть Лигу Европы с «Манчестер Юнайтед»

Моуринью рассказал, что помогло ему выиграть Лигу Европы с «Манчестер Юнайтед»
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Португальский специалист Жозе Моуринью высказался о победе в Лиге Европы, находясь на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Я выиграл финал Лиги Европы с длинными передачами от Серхио Ромеро к Маруану Феллайни. «Аякс» прессинговал, оказывал сильное давление, но этого было недостаточно. Всё просто. Давайте мяч в грудь Феллайни. Играйте через него — вот вам и 2:0. Далее просто привезите кубок домой и третий титул в кармане», — приводит слова Моуринью The Telegraph.

Напомним, в финале Лиги Европы сезона-2016/2017 «Манчестер Юнайтед» обыграл амстердамский «Аякс» о счётом 2:0. Голами в той встрече отличились армянский хавбек Генрих Мхитарян и французский полузащитник Поль Погба.

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