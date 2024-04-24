Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, когда Рангник может заключить контракт с «Баварией»

Стало известно, когда Рангник может заключить контракт с «Баварией»
Комментарии

«Бавария» в ближайшее время может договориться с бывшим директором московского «Локомотива» Ральфом Рангником.

Как сообщает Bild, ныне возглавляющий сборную Австрии Рангник является фаворитом на пост тренера мюнхенской «Баварии». Соглашение между сторонами может быть оформлено уже на этой неделе.

Напомним, 65-летний Рангник работал в «Локомотиве» с июля по ноябрь 2021 года. В декабре 2021-го он возглавил английский «Манчестер Юнайтед», однако уже в мае 2022 года покинул и эту команду.

«Баварию» в данный момент возглавляет Томас Тухель, который уйдет из немецкого клуба по завершении сезона-2023/2024. Ранее в СМИ сообщалось об интересе мюнхенцев к Роберто Де Дзерби, Унаи Эмери и Юлиану Нагельсману.

Материалы по теме
«Бавария» провела переговоры о назначении Ральфа Рангника
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android