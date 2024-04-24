Стало известно, когда Рангник может заключить контракт с «Баварией»

«Бавария» в ближайшее время может договориться с бывшим директором московского «Локомотива» Ральфом Рангником.

Как сообщает Bild, ныне возглавляющий сборную Австрии Рангник является фаворитом на пост тренера мюнхенской «Баварии». Соглашение между сторонами может быть оформлено уже на этой неделе.

Напомним, 65-летний Рангник работал в «Локомотиве» с июля по ноябрь 2021 года. В декабре 2021-го он возглавил английский «Манчестер Юнайтед», однако уже в мае 2022 года покинул и эту команду.

«Баварию» в данный момент возглавляет Томас Тухель, который уйдет из немецкого клуба по завершении сезона-2023/2024. Ранее в СМИ сообщалось об интересе мюнхенцев к Роберто Де Дзерби, Унаи Эмери и Юлиану Нагельсману.