«Бавария» провела переговоры о назначении Ральфа Рангника

Бывший директор московского «Локомотива» Ральф Рангник, ныне возглавляющий сборную Австрии, может стать тренером мюнхенской «Баварии».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях, что в «Баварии» начали переговоры с Рангником. Отмечается, что сам специалист готов возглавить мюнхенцев.

Напомним, 65-летний Рангник работал в «Локомотиве» с июля по ноябрь 2021 года. В декабре 2021-го он возглавил английский «Манчестер Юнайтед», однако уже в мае 2022 года покинул и эту команду.

«Баварию» в данный момент возглавляет Томас Тухель, который уйдет из немецкого клуба по завершении сезона-2023/2024. Ранее в СМИ сообщалось об интересе мюнхенцев к Роберто Де Дзерби, Унаи Эмери и Юлиану Нагельсману.