«Барселона» заинтересована в подписании Бернадру Силвы из «Манчестер Сити»

«Барселона» интересуется полузащитником «Манчестер Сити» Бернарду Силвой, сообщает Sport.

По информации источника, сам 29-летний португалец не против сменить клуб. Силве нравится вариант с переходом в «Барселону», игрок расспрашивая о клубе своего бывшего партнера по «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана, соотечественников Жоау Феликса и Жоау Канселу и других друзей. Он считает, что для него пришло время играть в Испании.

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Силва перешёл в «Манчестер Сити» из «Монако» в июле 2017 года. Сумма трансфера составила € 50 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает португальца в € 80 млн.

В нынешнем сезоне Силва сыграл 42 матча, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач.

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