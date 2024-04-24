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«Ювентус» установил новый рекорд Кубка Италии

«Ювентус» установил новый рекорд Кубка Италии
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Вчера, 23 апреля, «Ювентус» проиграл «Лацио» в ответном полуфинальном матче Кубка Италии со счётом 1:2, но прошёл дальше по сумме двух встреч (3:2). В решающем матче команда Массимилиано Аллегри сыграет с победителем пары «Фиорентина» — «Аталанта».

Кубок Италии . 1/2 финала. 2-й матч
23 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
2 : 1
Ювентус
Турин
1:0 Кастельянос – 12'     2:0 Кастельянос – 48'     2:1 Милик – 83'    

Таким образом, «Ювентус» вышел в свой рекордный 22-й финал турнира – это лучший показатель сред всех команд чемпионата. Второе место занимает «Рома» — 16 финалов.

Туринский клуб одерживал победу в Кубке Италии 14 раз.

Финал Кубка Италии сезона-2023/2024 состоится 15 мая в 19:00 по мск.

После 33 туров «Ювентус» занимает третье место с 64 очками. Досрочным чемпионом стал «Интер» (86 очков). Второе место занимает «Милан» (69 очков).

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