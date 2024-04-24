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Фабио Капелло назвал игроков, которые будут делать разницу на чемпионате Европы — 2024

Фабио Капелло назвал игроков, которые будут делать разницу на чемпионате Европы — 2024
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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло ответил на вопрос, кто из футболистов станет звездой чемпионата Европы – 2024.

«Есть два игрока, которые будут делать разницу – Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе. Посмотрим, как сезон в Саудовской Аравии скажется на Криштиану Роналду», – приводит слова Капелло Goal.com.

Чемпионат Европы – 2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире примут участие 24 команды.
Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале обыграла сборную Англии со счётом 1:1 (3:2 пен.).

Больше всех титул выигрывала Испания (1964, 2008 и 2012). Второе место по количеству выигранных трофеев делят Италия (1968, 2020), Франция (1984, 2000) и Германия (1972, 1980).

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