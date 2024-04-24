«Челси» установил клубный антирекорд по пропущенным мячам в АПЛ

Вчера, 23 апреля, «Челси» проиграл лондонскому «Арсеналу» со счётом 0:5 в 29-м туре чемпионата Англии.

Таким образом, у команды Маурисио Почеттино в нынешнем сезоне уже 57 пропущенных мячей в АПЛ, что является новым клубным антирекордом.

Ранее максимальное количество пропущенных мячей равнялось 55. Это было в сезонах-19941995 и 1996/1997.

После 32 туров «Челси» занимает девятое место с 47 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (77 очков).

Следующий матч «Челси» проведёт в гостях с «Астон Виллой». Встреча на стадионе «Вилла Парк» состоится 27 апреля в 22:00 мск.

У Хави срыв, но это можно решить деньгами. ХиТ#181