«Челси» установил клубный антирекорд по пропущенным мячам в АПЛ
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Вчера, 23 апреля, «Челси» проиграл лондонскому «Арсеналу» со счётом 0:5 в 29-м туре чемпионата Англии.
Англия - Премьер-лига . 29-й тур
23 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
5 : 0
Челси
Лондон
1:0 Троссард – 4' 2:0 Уайт – 52' 3:0 Хаверц – 57' 4:0 Хаверц – 65' 5:0 Уайт – 70'
Таким образом, у команды Маурисио Почеттино в нынешнем сезоне уже 57 пропущенных мячей в АПЛ, что является новым клубным антирекордом.
Ранее максимальное количество пропущенных мячей равнялось 55. Это было в сезонах-19941995 и 1996/1997.
После 32 туров «Челси» занимает девятое место с 47 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (77 очков).
Следующий матч «Челси» проведёт в гостях с «Астон Виллой». Встреча на стадионе «Вилла Парк» состоится 27 апреля в 22:00 мск.
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