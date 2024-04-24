Клопп ответил на вопрос о значимости предстоящего матча «Эвертон» — «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о турнирной значимости предстоящего выездного дерби 29-го тура АПЛ с «Эвертоном».

«Очевидно, что это очень важно для нас. Я думаю, что двумя последними результатами «Эвертон» в значительной степени решил задачу выживания в лиге. У них впереди мы и ещё одна домашняя игра на выходных, три домашних матча подряд. Их задача — выиграть все три, а затем всё должно быть улажено, определённо. И для нас всё ясно, турнирная ситуация предельно ясна, и нам не нужно говорить о ней снова и снова. Это действительно важный матч — как и все остальные игры. Мы определённо знаем о его важности», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

24 апреля на стадионе «Гудисон Парк» состоится мерсисайдское дерби «Эвертон» — «Ливерпуль». «Красные» занимают второе место в турнирной таблице АПЛ и отстают от лидирующего «Арсенала» на три очка при игре в запасе.