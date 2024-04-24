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Клопп прокомментировал прогресс Александер-Арнольда в «Ливерпуле»

Клопп прокомментировал прогресс Александер-Арнольда в «Ливерпуле»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о прогрессе 25-летнего правого защитника мерсисайдцев Трента Александер-Арнольда.

«С тех пор как я его знаю, он очень вырос. Он стал настоящим мужчиной. Фантастический игрок с первого дня, выдающийся талант превратился в выдающегося футболиста мирового класса. Довольно редко бывает, что ты ещё и как менеджер участвуешь в таком длительном путешествии. У Трента никогда не было другого менеджера в профессиональном футболе, так что для него будет полезно получить новое влияние в будущем, это определённо ясно. Но я думаю, мы можем быть вполне довольны шагами, которые он сделал. Когда вы видите его сейчас в игре, вы просто понимаете, насколько он хороший игрок, это безумие», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

25-летний правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд является воспитанником клубной академии «красных» и всю свою взрослую карьеру выступал под руководством главного тренера Юргена Клоппа. В текущем сезоне на его счету 32 матча за клуб, три забитых гола и девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 70 млн.

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