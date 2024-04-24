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Нападающий «Зенита» Мостовой: уже немного чувствуется эмоциональная усталость

Нападающий «Зенита» Мостовой: уже немного чувствуется эмоциональная усталость
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Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой высказался о графике команды в концовке сезона. Напомним, «Зенит» продолжает борьбу за Фонбет Кубок России, где в финале Пути РПЛ встретится с ЦСКА. Игры пройдут 2 и 15 мая.

«Эмоциональная усталость уже немного чувствуется. Концовка чемпионата, Кубок набирает обороты, а тут ещё и столь яркий матч выдался в Краснодаре. Может, в ответной кубковой игре со «Спартаком» нам этих эмоций и не хватило. Сейчас нам всем нужно собраться. Когда ты в самый ответственный момент не расслабляешься, а держишь себя в фокусе, — ​в этом и заключается профессионализм. Многие наши ребята уже опытные в чемпионской гонке, но и Кубок для команды очень важен — ​давно не выигрывали», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

Сегодня, 24 апреля, в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» примет казанский «Рубин». Начало встречи — в 20:30 мск.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 50 очков за 24 матча.

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