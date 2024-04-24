«Уровень инфузории туфельки». Кушанашвили жёстко раскритиковал Радимова

Известный российский и грузинский журналист Отар Кушанашвили, ныне представляющий медийный клуб «Родина Медиа», раскритиковал Владислава Радимова, который возглавляет другую команду МФЛ — «Чисто Питер». В частности Кушанашвили подверг критике попытки трэш-тока со стороны Радимова во время недавнего матча с «Амкалом».

«Когда кто-то с кем-то общается, как Радимов с Васей Мавриным из „Амкала“, я начинаю сомневаться, что мы существа одного вида. Трэш-ток — это ведь хоть и специальное, но искусство. А «а — фиг на! Иди нафиг!» (в оригинале использованы нецензурные слова. — Прим. «Чемпионата») — это уровень инфузории туфельки.

Радимов, каким я его знал, добрый парень, а хочет казаться приветливым, как булыжник, громилой. С нетерпением буду ждать, когда он в таком тоне чего-нибудь сказанёт даже не мне, ибо это детсадовское выкобенивание на меня давно наводит сон, – а, например, чеченцу или дагестанцу", — написал Кушанашвили в своём телеграм-канале.