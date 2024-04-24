Радимов жёстко ответил Кушанашвили, который сравнил его с инфузорией туфелькой

Главный тренер медиаклуба «Чисто Питер» Владислав Радимов жёстко ответил известному российскому и грузинскому журналисту Отару Кушанашвили из «Родины Медиа». Ранее Отар назвал попытки трэш-тока со стороны Радимова уровнем инфузории туфельки. Также Кушанашвили заявил, что выпады Радимова наводят на него сон.

«Поскольку на Кушанашвилю мои выкобенивания наводят сон, отныне на моём канале каждый день в 23:00 будет появляться пост с содержанием «Иди нафиг, Отар! И спокойной ночи!» (в оригинале реплики использовано нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата»).

Чтобы лучше спалось, ибо сон — это единственное время, когда это словоохотливое существо другого от меня вида не несёт ерунды.

Старина, мы знакомы уже много лет, примерно со времён твоего посещения барбершопа «В Подъезде» (ты знаешь, о чём речь), у нас куча общих знакомых, а степень уважения к тебе в нашей компании была примерно на том же уровне, что и температура на нашем недавнем матче с «Амкалом» (нулевая). Ну куда ты подставляешься сам, давай не начинать, а?! Отвечу тебе только единожды, дискуссии, на которую ты так рассчитываешь в медиа — не будет! Как думаете, надолго ли хватит этого говоруна без упоминания моей бывшей жены?» — написал Радимов в своём телеграм-канале.