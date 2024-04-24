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Килиан Мбаппе может отказаться почти от € 130 млн, чтобы уйти из «ПСЖ»

Килиан Мбаппе может отказаться почти от € 130 млн, чтобы уйти из «ПСЖ»
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может отказаться почти от € 130 млн, чтобы покинуть французский клуб. Об этом сообщает журналист и инсайдер Рамон Альварес в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, форвард готов отказаться от бонуса за лояльность и части заработной платы, которую он должен получить в этом сезоне. Суммарно Мбаппе может отказаться от € 127,8 млн.

Напомним, ранее сообщалось, что Килиан подписал контракт с «Реалом» в первую неделю февраля 2024 года. Соглашение игрока с клубом рассчитано на пять лет. Также сообщалось, что Килиан после летнего перехода в Мадрид может заработать суммарно € 225 млн за пять лет, а подписной бонус для французского форварда за переход на правах свободного агента составит около € 150 млн. Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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