Мостовой прокомментировал выход один на один с Сафоновым в матче 24-го тура РПЛ

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой высказался о выходе один на один с голкипером «Краснодара» Матвеем Сафоновым в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги. «Зенит» одержал волевую победу со счётом 2:1. В составе «Зенита» отличились Матео Кассьерра и Артур. За «Краснодар» единственный мяч забил Лукас Оласа.

«В том эпизоде всё было просто и непонятно. Когда Кассьерра мне выкатил, у меня было очень много времени. Мог и принять, и на замахе что-то сделать. Наверное, отвлекла мысль, что возможен офсайд. Пробил, даже не посмотрев на вратаря, ещё и удар не получился — ​хотел в угол. Необъяснимо вышло, обычно я в таких моментах забиваю. Да и вообще в последнее время какая-то непруха с реализацией. Надо с этим что-то делать», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».