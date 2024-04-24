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Мостовой прокомментировал выход один на один с Сафоновым в матче 24-го тура РПЛ

Мостовой прокомментировал выход один на один с Сафоновым в матче 24-го тура РПЛ
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Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой высказался о выходе один на один с голкипером «Краснодара» Матвеем Сафоновым в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги. «Зенит» одержал волевую победу со счётом 2:1. В составе «Зенита» отличились Матео Кассьерра и Артур. За «Краснодар» единственный мяч забил Лукас Оласа.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Оласа – 16'     1:1 Кассьерра – 48'     1:2 Артур – 63'    
Удаления: Тормена – 90' / нет

«В том эпизоде всё было просто и непонятно. Когда Кассьерра мне выкатил, у меня было очень много времени. Мог и принять, и на замахе что-то сделать. Наверное, отвлекла мысль, что возможен офсайд. Пробил, даже не посмотрев на вратаря, ещё и удар не получился — ​хотел в угол. Необъяснимо вышло, обычно я в таких моментах забиваю. Да и вообще в последнее время какая-то непруха с реализацией. Надо с этим что-то делать», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

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