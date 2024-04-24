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Корнеев: «Зенит» особо не парится, но чувствуется, что в команде есть мощь

Корнеев: «Зенит» особо не парится, но чувствуется, что в команде есть мощь
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Бывший тренер сборной России по футболу Игорь Корнеев высказался о лидерстве «Зенита» в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. По его мнению, иногда складывается ощущение, что сине-бело-голубые намеренно не играют на максимум своих возможностей. В то же время Корнеев отметил, что в команде ощущается мощный потенциал.

«Зенит» достаточно уверенно выглядит. Временами кажется, что они особо и не парятся. Когда ведут со счётом 1:0, не сушат игру, но будто сбавляют обороты. Но в любой момент чувствуешь, что в команде есть мощь. Если нужно, они включаются. «Зенит» понимает, что четыре очка — это не огромный разрыв. В ближайших матчах они будут стараться оторваться на семь очков от второго места», — сказал Корнеев эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в настоящий момент «Зенит» лидирует в Российской Премьер-Лиге, набрав 50 очков. Отрыв от ближайшего преследователя, «Краснодара», составляет четыре очка.

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