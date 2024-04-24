Габулов назвал оптимальную кандидатуру на роль следующего тренера ЦСКА

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов назвал оптимальную кандидатуру на роль следующего главного тренера ПФК ЦСКА.

— Тарханов говорил, что следующим тренером ЦСКА видит Игнашевича. А вы?

— Я бы вообще не откладывал это в долгий ящик. Сергей полностью соответствует тем критериям, которые необходимы для достижения результата в ЦСКА. Здесь и амбиции, и опыт, и уверенность, и смелость, и тренерские знания. Всё это будет передаваться футболистам.

У Сергея большой тренерский потенциал, который в любом случае раскроется. При прочих равных с Игнашевичем ЦСКА может стать чемпионом России на долгие годы. Было бы очень интересно наблюдать за противостоянием Семака и Игнашевича, — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полностью интервью с Владимиром Габуловым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.