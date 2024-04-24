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Булыкин: Чалов может перейти из ЦСКА в средний клуб топ-лиги, но захочет ли он этого?

Булыкин: Чалов может перейти из ЦСКА в средний клуб топ-лиги, но захочет ли он этого?
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Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о возможном переезде в Европу российских футболистов.

«Много футболистов из нашего чемпионата могут уехать в Европу. Вопрос только в том, в какой чемпионат и какую зарплату будут получать. Эти два вопроса встают перед всеми, после чего некоторые футболисты не хотят ехать в Европу и остаются в российском чемпионате. Думаю, у Чалова есть варианты. Но что он выберет — это большой вопрос.

Важно учитывать международную обстановку — не все топ-клубы будут предлагать ему перейти. Чалов будет выбирать между остаться в России и быть нужным ЦСКА или перейти в не топовый европейский клуб и доказывать, что он хорош, и бороться за место в составе. В какой-то средний клуб топ-лиги Фёдор может перейти. Но захочет ли он этого?» — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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