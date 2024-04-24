Андрей Мостовой: Педро сильно прибавит и уедет в хорошую европейскую команду

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой высказался о новичке клуба бразильце Педро Энрике Силве дос Сантосе.

«То, что это талантливый парень, было видно по первым тренировкам. Поначалу он не был в составе, но хорошо тренировался, ни на что не обижался. Это доказательство того, что, если ты на замене и хорошо выполняешь свою работу, тебе воздастся. Думаю, что Педро сильно прибавит и через какое-то время уедет в хорошую европейскую команду. Все качества для этого у него есть», — приводит слова Мостового официальный сайт санкт-петербургского клуба.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 18-летний Педро провёл шесть матчей, в которых забил один мяч. Также на его счету две игры и два гола в Фонбет Кубке России. Педро перешёл в «Зенит» в январе 2024 года.