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В CAS не стали называть дату вынесения решения по иску Тимощука к УАФ

В CAS не стали называть дату вынесения решения по иску Тимощука к УАФ
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Спортивный арбитражный суд (CAS) обсуждает и готовит решение по иску тренера «Зенита» Анатолия Тимощука к Украинской ассоциации футбола (УАФ).

«Слушание состоялось 22 апреля 2024 года, как и было запланировано. В настоящее время группа арбитров, ответственных за данный вопрос, обсуждает и готовит арбитражное решение. На данный момент невозможно указать, когда будет вынесено арбитражное решение», — приводит слова представителя пресс-службы Спортивного арбитражного суда ТАСС.

Напомним, в марте 2022 года Украинская ассоциация футбола лишила Анатолия Тимощука тренерской лицензии и всех завоёванных трофеев на национальном уровне, которые тренер «Зенита» выиграл, будучи футболистом. Позднее Тимощук, игравший за «Шахтёр», подал апелляционную жалобу в УАФ, однако она была отклонена. В сентябре 2023 года тренер сине-бело-голубых обратился в Спортивный арбитражный суд. Иск Тимощука был зарегистрирован.

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