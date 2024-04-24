Габулов выделил трёх вратарей РПЛ, за которыми ему интересно последить на финише сезона

Бывший вратарь московского ПФК ЦСКА, «Динамо», махачкалинского «Анжи» и сборной России Владимир Габулов выделил трёх голкиперов в Российской Премьер-Лиге, за которыми ему будет интересно следить на финише сезона-2023/2024. Габулов назвал Александра Максименко из «Спартака», Игоря Акинфеева из ПФК ЦСКА и Матвея Сафонова из «Краснодара».

«Очень интересно посмотреть, как этот отрезок проведёт Сафонов. Интересно, как проявит себя Максименко. Он достаточно уверенно проявлял себя в последнее время. Также интересно посмотреть за Игорем Акинфеевым — как он себя чувствует и как себя проявит», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в данный момент таблицу РПЛ возглавляет «Зенит».