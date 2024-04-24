«Главная проблема ЦСКА — в тренере». Честный разговор с Габуловым не только о вратарском

Что не так с вратарями «Динамо» и со «Спартаком» в целом и кто должен возглавить ЦСКА после Федотова? У Владимира есть ответы.

Экс-голкипер сборной России в последнее время совсем пропал из информационного поля. Мы связались с Владимиром, расспросили о его жизни после футбола и прошлись по актуальной повестке РПЛ, причём не только вратарской.

Из интервью вы узнаете:

Где сейчас Владимир Габулов

— Где вы, чем занимаетесь?

— Активной деятельности сейчас не веду. Есть личные и семейные бизнес-проекты. В основном занимаюсь воспитанием детей, отдыхаю и организовываю активный досуг.

— Это осознанный выбор или отсутствие предложений?

— Если смотреть по последовательности, то в первую очередь осознанный выбор. Во вторую — не поступает интересных предложений. Если бы были предложения, которые меня заинтересовали с точки зрения амбиций и созидания, то я бы их рассмотрел как минимум. Но сейчас не происходит ничего глобального с точки зрения развития. Поэтому решил сосредоточиться на личных делах и бизнес-проектах, чуть больше уделить внимания детям.

— За футболом следите?

— Конечно. Интересуюсь и слежу за всеми событиями в мире футбола. В основном по телевизору.

— Планируете в дальнейшем реализовывать себя в качестве функционера?

— После карьеры я отучился и получил тренерскую лицензию категории А, а также закончил совместную программу спортивного менеджмента Высшей школы экономики, FIFA и CIES, чтобы понять, что мне ближе. Конечно, я глубоко погружён в тренерскую работу и понимаю многие вещи.

Но мне ближе управленческая деятельность в футболе, потому что в этой сфере как бывший профессиональный футболист, прошедший путь с низов до верха и обладающий определёнными знаниями и опытом, я смогу принести больше пользы футболу.

— Насколько тяжело дался переход от роли футболиста к роли функционера?

— У меня он произошёл буквально мгновенно. Уже через несколько дней после завершения карьеры я получил приглашение от тогдашнего главы Северной Осетии возглавить министерство спорта с задачей развития регионального футбола.

Что касается самого перехода, то легко в нашей жизни ничего не бывает. Но это было в рабочем режиме. Я узнал для себя много полезного и интересного. Нашей команде в тот период удалось достичь определённых результатов в сфере развития футбола. Была создана футбольная академия, был возрождён футбольный клуб «Алания», который сейчас выступает в Первой лиге.

Владимир Габулов Фото: РИА Новости

— В конце карьеры рассматривали возможность реализовывать себя тренером?

— Конечно. Когда ты футболист, чётко определиться всё равно не можешь. Ты не знаешь, что тебя ждёт после карьеры. Самое простое — пойти учиться на тренера. Тогда Академия тренерского мастерства набирала футболистов, достигших определённого уровня. Я закончил обучение и получил категорию А УЕФА.

У меня есть эта лицензия, но её надо подтвердить — истёк срок. В тот момент я глубоко погрузился в обучение. Многие тонкости и нюансы, которые не видишь футболистом, познал именно на том обучении. Но, оценивая себя, понимаю, что в сфере управления мне удастся принести больше пользы футболу.

— Неопределенность относительно будущего не страшила?

— Все люди разные. Каждый человек себя готовит по-разному. Двигаясь по жизни, ты смотришь в завтрашний день и планируешь, формируешь жизненное видение. Всё зависит персонально от человека. Если ты подвластен каким-то страхам и не планируешь свою жизнь, то это страшно.

Но я абсолютно осознанно принял решение завершить карьеру после чемпионата мира — 2018. Это было не эмоциональное решение, а обдуманное и спланированное. В 2016 году у меня был период, когда полгода находился без контракта, и я поставил себе задачу — вернуться в футбол и сборную, обязательно стать чемпионом, после чего завершить карьеру.

В итоге так и сделал — подписал контракт с тульским «Арсеналом», вернулся в сборную и стал чемпионом с «Брюгге». После удачного для нашей страны чемпионата мира я со спокойной душой завершил карьеру, потому что реализовал себя как футболист на все 100.

— Когда смотрите футбол, отмечаете для себя действия вратарей?

— Да. Сейчас смотрю футбол более системно, даже не как руководитель, а больше тренерским взглядом. Обращаю внимание на схемы, построение команд, тактическое исполнение тренерских решений. Очень много вещей, на которые обращаешь внимание. Для меня сейчас футбол — это больше анализ.

Конечно, отмечаю и игру вратарей. При этом не только оцениваю яркие эпизоды, но и анализирую психологическое состояние, уверенность, прогрессивные или регрессивные моменты. Также анализирую, кто прибавляет или не прибавляет, кто в каком клубе мог бы себя проявить.

— Самого не тянет на поле?

— В моём сегодняшнем возрасте, наверное, только Буффон играет (смеётся). Не тянет, но я с удовольствием играю с друзьями и товарищами — чисто для здоровья, профессионально уже не тянет. Я прекрасно оцениваю своё физическое состояние.

Я перешёл этот рубеж и профессиональный футбол воспринимаю как функционер, министр и так далее. Использую свой опыт и знания, полученные в бытность футболистом.

— В играх с друзьями играете в воротах или можете в поле выйти?

— В воротах в основном во время выставочных матчей, которые происходят очень редко. Чаще играю поле.

— В поле вы в порядке?

— Сложно самому себя оценивать. Но картинку стараюсь не портить. Мне нравится красивый и комбинационный футбол, который мы с бывшими футболистами стараемся реализовывать. Технически и физически не всё получается, но по мысли играем правильно (смеётся).

— В Медиалигу не звали?

— Ко мне поступали определённые предложения из Медиалиги. Но я не воспринимаю это как вид спорта. Да, это мероприятие имеет место быть и вызывает большой интерес у общественности, но это не про профессиональный футбол. Там речь идёт больше о шоу.

— А как относитесь к клубам из Медиалиги в Кубке России?

— С точки зрения развития футбола как вида спорта — отрицательно. Но с точки зрения популяризации футбола и привлечения внимания это была неплохая коллаборация. Главное, чтобы всё было в меру. Одно дело, когда такие клубы борются со Второй лигой и побеждают, потому что во Второй лиге тоже разные команды.

Но если такие команды обыгрывают клубы РПЛ и Первой лиги — это сильный имиджевый удар по профессиональному футболу. Тогда можно задать вопрос: «Ребята, а чем вы занимаетесь в федерациях и профессиональных лигах? Если у вас любители и шоумены достигают таких результатов, может быть, вы не в том направлении двигаетесь?»

— Как дела у вашего брата?

— У брата всё хорошо. Он тоже осуществляет деятельность, не связанную с футболом — развивает один из наших семейных бизнес-проектов. Считаю, что там он достиг определённых результатов и очень глубоко погружён. Интересно наблюдать за этим процессом.

За счёт чего спрогрессировал Максименко и почему «привозят» Лещук и Песьяков

— Кто из вратарей прямо сейчас сильнейший в РПЛ?

— Я бы никого сейчас не назвал. Во-первых, это неправильно, потому что сезон ещё не закончен. Во-вторых, на финишной прямой, когда наступает пора решающих матчей, должен проявиться топ-1. На финишной прямой уровень психологического давления на вратаря очень высокий. Кто сможет пройти этот отрезок наиболее стабильно, ярко и влияя положительно на результат своей команды, тот и будет являться этим топ-1.

— Кто будет конкурировать за это звание?

— Очень интересно посмотреть, как этот отрезок проведёт Сафонов, как проявит себя Максименко. Он достаточно уверенно выглядел в последнее время. Также интересно посмотреть за Игорем Акинфеевым — как он себя чувствует и как себя проявит.

— Нет ощущения, что сейчас в России нет молодых ярких голкиперов на будущее?

— С ходу даже никого не назову. У нас действительно средний возраст играющих вратарей достаточно высокий. Играет много вратарей, кому за 30. Это, с одной стороны, говорит о том, что молодых ярких вратарей, действительно, нет. Но, с другой стороны, возможно, они есть, однако им не доверяют место в составе.

— Акинфеев остаётся номером один в России?

— Смотря в каком плане. В историческом — конечно. Если брать нынешний чемпионат, то у него были яркие матчи и были не очень. Это абсолютно нормально в силу возраста. Очень хорошо, что у Игоря есть желание и физическое здоровье продолжать играть и радовать болельщиков. Возможно, скоро этой возможности не будет.

Игорь Акинфеев (слева) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Тороп — достойная замена Акинфееву?

— Время покажет. Стоит отметить, что Тороп прогрессирует и становится увереннее. Ему не хватает опыта, но это вполне нормально, потому что должного объёма игровой практики у него не было. Он будет прибавлять, набираться опыта и становиться ещё более конкретным вратарём. У него все качества для этого есть.

— Вы упомянули прогресс Максименко. В чём видите причины?

— Однозначной причины не могу назвать. Может быть, сам что-то проанализировал и переосмыслил. Может быть, что-то поменял в работе. Может быть, поменялась программа подготовки. Я лишь могу констатировать факт, что прогресс происходит. Но ещё не до того необходимого «Спартаку» уровня. Тенденция есть, но нужно набирать и прибавлять во всех аспектах, чтобы полностью соответствовать тем авансам, которые ему выданы.

— Как вы себе объясняли две грубейшие ошибки Лещука в игре со «Спартаком»?

— Я бы не стал концентрировать внимание на самих ошибках и разбирать их. Вратарские ошибки могут иметь разную основу. Я бы системнее посмотрел на проблему вратарей в «Динамо». Тут вопрос в первую очередь к их подготовке. Во-вторых, к уровню мастерства и лидерским качествам.

— Если бы в вашей молодости вратарь совершил такие ошибки в одной игре, что бы это для него значило?

— Разные выводы могут быть. Минимальное — лишение возможности выходить на поле. Максимум — уход из команды. Всё зависит от причин. Можно тупо винить вратаря, но надо же глубже смотреть. Если при наличии должной подготовки вратарь не в должном состоянии, то вопросы уже к нему.

— Что случилось с Песьяковым в игре со «Спартаком»?

— У Песьякова иногда случались ошибки при игре ногами, потому что на него бывает слишком большая нагрузка. Он уверенно действует ногами, но порой технический брак приводит к таким катастрофическим ошибкам. Сложно назвать причины, не находясь внутри команды.

Для меня было совсем непонятно, зачем менять опытного вратаря на 60-й минуте при счёте 1:2. Что это могло изменить? Тут больше идёт посыл футболистам: «Как бы вы ни играли, мы вас всех не уважаем и в любой момент можем поменять». Страшное уже произошло — вы должны думать, как изменить ситуацию возле чужих ворот, а не у своих. Все ошибаются. Это какое-то детское эмоциональное решение.

Если это решение было принято, чтобы Медведев вышел и потащил пенальти, то всё равно непонятно, и оно не сработало. Плюсом у вас вышел вратарь и тоже получил «трёшку». Может, на следующую игру будете иметь двух не уверенных в себе вратарей. Это очень тонкий момент. Здесь нужно 10 раз отмерить.

Сергей Песьяков Фото: РИА Новости

— Когда вы играли, от вратарей не требовалось столько играть ногами?

— Всегда требовалось. При игре ногами иногда случается технический брак. Футболисты в поле по 10 раз за игру так ошибаются. У вратаря нет права на ошибку, однако иногда такое случается. Это происходит со всеми. Можно неудачно выбить мяч низом, но в центре поля его подберёт твой партнёр по команде и ничего не произойдёт.

— Вратарское амплуа сейчас эволюционирует?

— Сложно оценивать, не имея международных матчей. Без прогресса в целом в нашем футболе не может развиваться какое-то одно из направлений. Мы пока стоим на одном месте. Очень надеюсь, что не опускаемся и не деградируем.

— Какая ваша вратарская ошибка стала самой запоминающейся?

— У меня их столько было, как и у любого вратаря. Я не фокусировался на них. Главное — сделать правильные выводы и двигаться дальше.

Как Хиддинк изменил футбольную Россию, а Газзаев — ЦСКА

— Вы часто вспоминаете матч с Англией в отборе к Евро-2008?

— Давно не вспоминал. Если бы его периодически не показывали по телевизору, то вообще бы не вспоминал. Это было так давно… Да, это очень значимый матч для всего российского футбола.

Был огромный ажиотаж на протяжении двух недель перед игрой. Были большое давление и большой уровень ответственности у вратарей. Но с точки зрения игры каких-то нерешаемых задач с Англией не было, кроме забитого гола Руни. Однако по эмоциям это было очень ярко.

— Что творилось в раздевалке после той игры?

— Я не застал самые яркие эмоции, потому что сразу после игры меня забрали на допинг. Но знаю, что заходило очень много больших людей, которые тоже радовались.

Сборная России перед матчем с Англией Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

— Печально, что российский футбол сейчас лишён таких матчей?

— Это надо воспринимать как данность. Конечно, печально, что так происходит. Но нужно верить, что в скором времени всё вернётся.

— Вы провели весомые периоды в ряде клубов: в «Динамо», ЦСКА, «Алании», «Анжи». Какая команда вам наиболее близка?

— Мне все эти клубы очень близки. Я всем им симпатизирую по сей день, кроме «Анжи» в силу того, что этого клуба сейчас не существует. Часть моей души осталась в каждом клубе, в котором играл и работал в качестве управленца.

— В каком из них была самая семейная атмосфера?

— Семейная атмосфера может быть только в семье, а в команде — дружеская, коллективная, рабочая. В разные периоды времени в каждом клубе была профессиональная и дружеская атмосфера.

Где получалось достичь чуть лучшего результата, она была более правильная. Результат рождается в правильной атмосфере. Уже управленцем я делаю большой уклон в создание правильной позитивной рабочей атмосферы в команде, которая будет способствовать положительному результату.

— ЦСКА времён Газзаева — самая сильная команда, в которой вы играли?

— По результату — самая сильная, потому что тогда ЦСКА достиг самых больших высот. С точки зрения качества футболистов сложно оценить. Каждый футболист дополняет друг друга и помогает команде. Если смотреть по именам, то тот же «Анжи» 2013 года — это вообще космос. Может быть, даже претендент на победу в Лиге чемпионов, но это условно. Поэтому сложно оценить.

— В чём был феномен того ЦСКА?

— В том, что руководство и тренерский штаб двигались одним целым. Они жили и работали как одно целое. Это всё передавалось команде и на абсолютно все уровни. Такая атмосфера заряжала на результат. Я прекрасно помню собрание перед Кубком УЕФА — 2005, когда после отпуска перед нами сформулировали задачи на сезон. Сказали, что мы должны играть в финале Кубка УЕФА. Помню эмоции всех футболистов, как мы переглянулись друг с другом. Но по ходу сезона все люди стали прекрасно понимать, что это легко достижимо. К тому моменту у России ещё не было таких побед. Эта заряженность и убеждённость в том, что всё возможно, были воплощены в жизнь. В этом и заключается феномен того ЦСКА.

Владимир Габулов (справа) Фото: Из личного архива Вячеслава Чанова

— Жёсткие методы Газзаева работали бы сегодня?

— Я не сторонник таких виртуальных сравнений. Могут работать абсолютно разные методы. С кем-то могут работать жёсткие методы, а с кем-то могут вообще никакие методы не работать. Всё зависит от коллектива, футболистов, обстоятельств, соперников, погоды и так далее.

Умение тренерского штаба заключается в том, чтобы понять, оценить и выбрать подход, который будет эффективен. В этом заключается мастерство тренера, а также руководителей.

— Какие чувства у вас вызывает происходящее сейчас в «Алании»?

— Сейчас смотрю на «Аланию», которую мы создавали, — без слёз не взглянешь. Чувство разочарования, что так всё происходит.

— Станислав Черчесов — тоже особенный тренер в карьере?

— Каждый тренер, с которым мне довелось работать, является особенным. Даже те, кто мне не доверял. Я так считаю, потому что в моей жизни всё происходило так, как должно было произойти. Я получил ровно столько пользы, сколько должен был получить от каждого человека.

— Хиддинк времён сборной России и «Анжи» сильно отличался?

— Нет, не сильно. Подход к управлению командой остался абсолютно таким же. Акцент был сделан на ментальную составляющую. Но специфика чуть другая, потому что коллектив был разношёрстным. Если в сборной России все были одними гражданами России, то «Анжи» был не таким простым коллективом.

Умение коммуницировать и находить подход к характерам футболистов было основным преимуществом Гуса Хиддинка в «Анжи». Ему удавалось объединять в одно целое такой сложный коллектив из абсолютно разных национальностей, вероисповеданий и языковых форм общения.

— Хиддинк — главный фактор успехов сборной России конца 2000-х?

— Конечно. Это первый иностранец в истории сборной страны. Ментальное состояние сборной России на протяжении последних 15 лет тогда было не очень мощное. С приходом Гуса всё кардинально изменилось, потому что он это осознал и прекрасно оценил футбольные возможности игроков той сборной России. Хиддинк понял, на что нужно сделать акцент. Он сумел раскрыть ментальность каждого футболиста и сборной в целом. Страна увидела совсем другой футбол и совсем другие результаты сборной.

Гус Хиддинк и Самуэль Это'О Фото: РИА Новости

— Какие воспоминания остались от Это’О?

— Самые положительные. В плане профессионального отношения к собственной работе и коллективу всё проявлялось. Он действительно был лидером и переживал за каждого футболиста команды. Про индивидуальное мастерство здесь сложно сказать что-то лишнее, потому что это проявлялось на абсолютно каждой тренировке и игре.

— А о Роберто Карлосе?

— Всё ровно то же самое. Единственное, что Роберто был постарше, и ему было сложнее играть на таких скоростях и переносить такой уровень нагрузок. Но уровень мастерства был запредельным. Человеческие качества тоже абсолютно запредельные.

— Тот «Анжи» мог добиться большего?

— Мог и должен был добиться большего. Чуть не дотерпели.

— В «Брюгге» увидели принципиальные отличия от российского футбола?

— Буквально сразу. Этих различий много. Я не скажу, что хуже или лучше — просто чуть по-другому. Здесь комплекс вещей, который ты в один момент не осознаешь. Ты это осознаёшь с течением дней, тренировок, игр. Это и стиль футбола, и подход к подготовке, подход в коммуникации с командой, организации восстановления — очень много вещей, которые отличаются от российского футбола.

В чём причины неудач «Динамо» и «Спартака»

— Теперь о российском футболе. «Зенит» снова станет чемпионом?

— Всё к этому идёт.

— Почему «Спартак» снова проваливается?

— «Спартак» проваливается потому, что нет чёткой системы управления клубом. Когда наступит эта правильная и чёткая система управления, когда дадут время работать людям, когда дадут стабильность — тогда придёт результат.

— «Динамо» на старте весеннего отрезка выглядело конкурентом в борьбе за чемпионство, но потом команду начало лихорадить. Что случилось?

— Вы правильно сказали, что у «Динамо» есть всё, чтобы составить конкуренцию «Зениту». Команда показывала неплохой футбол и в осенней части чемпионата, но в определённый момент опять начала сыпаться. Когда это происходит из года в год — это системный просчёт. Каждый раз одно и то же, но с разными тренерами. Есть все условия, чтобы навязать борьбу за чемпионство, однако весной всегда сдуваются и не достигают результата.

Это началось ещё со Шварца. Может быть, причина в руководстве клуба. Не знаю, как там выстроена вертикаль и кто за что отвечает. Как я понимаю из прессы, за спортивную часть отвечает Бувач. При этом уже продолжительное время неплохо происходит формирование команды, однако глобального результата — нет.

Финал Кубка России проигран, а третье место воспринимается как успех. При этом претендовали на чемпионство, но свалились на третье место. Кстати, в «Динамо» стабильность есть. Люди руководят клубом уже пять лет — за такой срок нужно всё выстроить и дать результат при должном финансировании. Однако здесь этого не происходит. Может, причина в этом. Посмотрим, как проведут оставшиеся матчи в РПЛ. Но сложно рассчитывать на чемпионство. Могут ещё за Кубок России побороться.

Игроки «Динамо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Вас расстраивает, что «Краснодар» развалился в весенней части сезона?

— «Краснодар» для меня — загадка. Они действительно очень хорошо проводили осеннюю часть. Были матчи, в которых должны были ещё больше выжимать и отрываться от «Зенита», но этого не произошло.

Расстраивает, что это происходит. Хотелось бы, чтобы Галицкий выиграл чемпионство. Он как никто другой в российском футболе заслуживает этого, как в своё время заслуживал и достиг больших результатов Гинер. Очень хочется, чтобы Галицкий это сделал, но, видимо, что-то мешает.

Почему Федотов не подходит ЦСКА и кто его должен сменить

— В чём главная проблема ЦСКА?

— Я считаю, что в тренере. Понятно, что были второе место и Кубок России. Но системно, по масштабу личности и по амбициозности Федотов не совсем подходит такому великому клубу, как ЦСКА. Да, Федотов очень грамотный специалист и глубоко разбирается в футболе, но масштаба и смелости в каких-то моментах не хватает. Иногда получается, что команда не добирает очков, потому что не хватает определённых решений.

Владимир Федотов Фото: РИА Новости

— Тарханов видит следующим тренером ЦСКА Игнашевича. А вы?

— Я бы вообще не откладывал это в долгий ящик. Сергей полностью соответствует тем критериям, которые необходимы для достижения результата в ЦСКА. Здесь и амбиции, и опыт, и уверенность, и смелость, и тренерские знания. Всё это будет передаваться футболистам.

У Сергея большой тренерский потенциал, который в любом случае раскроется. При прочих равных с Игнашевичем ЦСКА может стать чемпионом России на долгие годы. Было бы очень интересно наблюдать за противостоянием Семака и Игнашевича.

— Следующий матч ЦСКА сыграет со «Спартаком». Перед игрой армейцы лишились трёх игроков основы. Это упрощает задачу «Спартаку»?

— Один или два матча можно сыграть в любом составе — компенсировать это тактическими моментами и мотивационной составляющей. Здесь вообще всё нужно отбросить как можно дальше, потому что это дерби. Хоть водитель автобуса выйдет в составе — он всё равно должен сыграть, как лучший футболист, потому что играет за ЦСКА в дерби со «Спартаком». Должны выйти и сыграть так, как надо для победы.