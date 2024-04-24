Бубнов: Слишковича нужно оставлять главным тренером «Спартака» как минимум до конца сезона

Бывший футболист Александр Бубнов считает, что руководству «Спартака» следует оставить главным тренером до конца сезона Владимира Слишковича. Сейчас боснийский специалист занимает должность исполняющего обязанности главного тренера после увольнения испанца Гильермо Абаскаля. В воскресенье, 21 апреля, «Спартак» на выезде разгромил «Ростов» со счётом 5:1 в матче 25-го тура чемпионата России.

«Победа «Спартака» — заслуга Слишковича. Его нужно оставлять главным тренером как минимум до конца сезона. Он хорошо знает команду, да и на русском говорит. Но определиться с дальнейшими планами по позиции тренера нужно как можно быстрее», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков за 24 матча.