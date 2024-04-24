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Владимир Габулов: может быть, Максименко что-то проанализировал и переосмыслил

Владимир Габулов: может быть, Максименко что-то проанализировал и переосмыслил
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Бывший вратарь московского ПФК ЦСКА, «Динамо», махачкалинского «Анжи» и сборной России Владимир Габулов высказался о прогрессе голкипера московского «Спартака» Александра Максименко. Габулов предположил, с чем связано улучшение игры Максименко.

«Однозначной причины не могу назвать. Может быть, сам что-то проанализировал и переосмыслил. Может быть, что-то поменял в работе. Может быть, поменялась программа подготовки. Я лишь могу констатировать факт, что прогресс происходит. Но ещё не до того необходимого «Спартаку» уровня. Тенденция есть, но нужно набирать и прибавлять во всех аспектах, чтобы полностью соответствовать тем авансам, которые ему выданы», — сказал Владимир Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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