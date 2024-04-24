Стал известен шорт-лист игроков, которых «Локо» рассматривает на замену Дзюбе

В «Локомотиве» подготовили шорт-лист нападающих, из которых будут выбирать форварда в летнее трансферное окно. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В список вошли: Конате из «Ахмата», Шитов из «Крыльев Советов», Даку из «Рубина», Грулёв из «Динамо», Голенков из «Ростова», Воробьёв из «Оренбурга», Окоронкво из «Арсенала» и Тимошенко из «Родины».

«В «Локомотиве» окончательно разочаровались в Дзюбе после его последних выходов на замену, поэтому решили искать форварда. Помимо вариантов на российском рынке, идёт изучение вариантов в Европе. Не исключено, что будет приобретено два игрока: из России и из Европы», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, действующий контракт Артёма Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года.