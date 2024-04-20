Галактионов отреагировал на слухи о том, что Дзюба покинет «Локомотив» по окончании сезона

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поступившую ранее информацию о том, что нападающий железнодорожников Артём Дзюба может покинуть команду по окончании нынешнего сезона.

«Не надо обращать внимания на слухи, мы спокойно готовимся к игре. Артём — часть нашего коллектива, мы все вместе сосредоточены на выполнении текущей задачи. Всё остальное будет решаться в конце сезона, потому что контракты заканчиваются у большой группы игроков, в том числе у всего тренерского штаба. Все решения будут приниматься в конце сезона по всем моментам. Повторюсь, что он хорошо работает, он часть нашего коллектива и готов помочь команде в выполнении всех задач на сегодня», — сказал Галактионов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, ранее появлялись слухи, что Дзюба может стать игроком «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.

В нынешнем сезоне 35-летний футболист принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн.

Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале 2023 года.