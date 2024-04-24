«Родина» уступила «СКА-Хабаровск» в выездном матче Первой лиги

Завершился матч 29-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и московская «Родина». Команды играли на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). «СКА-Хабаровск» одержал победу со счётом 2:1.
На 49-й минуте отличился защитник хозяев Олег Кожемякин. На 72-й минуте полузащитник «СКА-Хабаровск» Илья Петров не реализовал пенальти. Через четыре минуты счёт сравнял нападающий «Родины» Амур Калмыков. На 78-й минуте Олег Кожемякин оформил дубль.
В матче первого круга в Москве команды сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча прошла 6 августа 2023 года.
«Родина» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 44 очка после 28 матчей. «СКА-Хабаровск» находится на восьмой строчке, заработав 37 очков. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет махачкалинское «Динамо» (50).
- 24 апреля 2024
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