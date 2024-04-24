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В «Оренбурге» прокомментировали попадание нападающего Воробьёва в шорт-лист «Локомотива»

В «Оренбурге» прокомментировали попадание нападающего Воробьёва в шорт-лист «Локомотива»
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал попадание нападающего команды Дмитрия Воробьёва в шорт-лист «Локомотива». Ранее шорт-лист опубликовал «Чемпионат».

— Что касается интереса «Локомотива» к Воробьёву, то до конца сезона мы с другими клубами не общаемся.

— Будете ли готовы отпустить Дмитрия?

— Повторюсь, пока мы не решим свою задачу, диалог ни с кем вести не будем. Поэтому тут сказать нечего, — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что руководство «Локомотива» сомневается в продлении контракта с Артёмом Дзюбой. Нападающий в качестве возможного варианта продолжения карьеры рассматривает китайский «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий.

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