КДК РФС оштрафовал Карпина на 30 тысяч рублей и «Ростов» на 20 тысяч рублей

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на 30 тысяч рублей и донской клуб на 20 тысяч рублей.

«Карпин за выход за пределы техзоны оштрафован на 30 тысяч рублей — 12-е нарушение. «Ростов» оштрафован на 20 тысяч рублей за выход Карпина на поле», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, ранее председатель КДК РФС Артур Григорьянц допускал, что Карпин будет оштрафован по итогам матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак». Эта встреча проводилась на стадионе «Ростов Арена» 21 апреля. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв из Воронежа. Матч начался в 20:30 мск. Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.