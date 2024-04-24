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«Оренбург» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ

«Оренбург» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ
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В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Оренбург» и московское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Начало игры — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Сидоров, Хотулёв, Перес, Томпсон, Башич, Флорентин, Горбани, Воробьёв, Мансилья.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Лаксальт, Бальбуэна, Маричал, Даса, Фомин, Карраскаль, Чавес, Бителло, Тюкавин.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 41 очко за 24 матча. «Оренбург» располагается на 12-й строчке, заработав 26 очков. На первом месте находится «Зенит» (50).

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