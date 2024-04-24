«Оренбург» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Оренбург» и московское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Начало игры — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Сидоров, Хотулёв, Перес, Томпсон, Башич, Флорентин, Горбани, Воробьёв, Мансилья.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Лаксальт, Бальбуэна, Маричал, Даса, Фомин, Карраскаль, Чавес, Бителло, Тюкавин.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 41 очко за 24 матча. «Оренбург» располагается на 12-й строчке, заработав 26 очков. На первом месте находится «Зенит» (50).