Бубнов: «Оренбург» сейчас одна из лучших команд нижней половины турнирной таблицы

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Оренбург». Встреча прошла 21 апреля и завершилась победой санкт-петербургского клуба с минимальным счётом 1:0. Единственный гол на счету полузащитника Клаудиньо. Он отличился на 23-й минуте.

«Этот матч показал, что «Оренбург» сейчас одна из лучших команд нижней половины турнирной таблицы. Коллектив Давида Деограсии не должен вылетать из РПЛ. В первом тайме, если вынести за скобки филигранно точный удар Клаудиньо, «Зенит» смотрелся не сильнее гостей. Если бы не мастерство бразильца, то петербуржцам пришлось бы тяжело», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 24 матча. «Оренбург» располагается на 12-й строчке, заработав 26 очков.