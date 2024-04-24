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Бубнов: «Оренбург» сейчас одна из лучших команд нижней половины турнирной таблицы

Бубнов: «Оренбург» сейчас одна из лучших команд нижней половины турнирной таблицы
Давид Деограсия
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Оренбург». Встреча прошла 21 апреля и завершилась победой санкт-петербургского клуба с минимальным счётом 1:0. Единственный гол на счету полузащитника Клаудиньо. Он отличился на 23-й минуте.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Клаудиньо – 23'    

«Этот матч показал, что «Оренбург» сейчас одна из лучших команд нижней половины турнирной таблицы. Коллектив Давида Деограсии не должен вылетать из РПЛ. В первом тайме, если вынести за скобки филигранно точный удар Клаудиньо, «Зенит» смотрелся не сильнее гостей. Если бы не мастерство бразильца, то петербуржцам пришлось бы тяжело», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 24 матча. «Оренбург» располагается на 12-й строчке, заработав 26 очков.

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