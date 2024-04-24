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Владимир Габулов: на «Аланию» сейчас без слёз не взглянешь

Владимир Габулов: на «Аланию» сейчас без слёз не взглянешь
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Бывший вратарь московского ПФК ЦСКА, «Динамо», махачкалинского «Анжи» и сборной России Владимир Габулов высказался о владикавказской «Алании», в составе которой выступал в бытность футболистом. Он признался, что испытывает разочарование из-за ситуации в клубе.

«Сейчас смотрю на «Аланию», которую мы создавали, — без слёз не взглянешь. Чувство разочарования, что так всё происходит», — сказал Владимир Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сейчас «Алания» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Владикавказская команда, за которую в своё время выступал Габулов, набрала 37 очков в 27 матчах первенства. У лидера, махачкалинского «Динамо», 50 очков в активе.

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